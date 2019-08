Reuni Akbar 2019 Alumni Smakara Makassar Digelar di Anjungan Losari dan Phinisi Ballroom Hotel Claro

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Reuni akbar 2019 Alumni SMA Katolik Rajawali (Smakara) Makassar bertajuk "Hello Alumni Smakara" dan mengusung tema "The Urban Style Reunion Party 2019" yang dirangkaikan "65th Years Anniversary of SMA Katolik Rajawali Makassar," akan digelar di Anjungan Pantai Losari dan Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, Sabtu (24/8/2019).

Panitia menggelar rapat pemantapan (technical meeting) di Cataleya Room Hotel Claro Makassar.

Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persaudaraan Alumni Smakara (PAS) Ir. Hj. Takudaeng Parawansa, panitia bersama Event Organizer (EO), Vendor Event, pengisi acara, manajemen Hotel Claro, dan pihak terkait lainnya, melaporkan kesiapan masing-masing.

Panitia Reuni Akbar 2019 Alumni Smakara melaksanakan rapat pemantapan di Hotel Claro Makassar. (HANDOVER)

Sesuai rilis panitia, Rabu (21/8/2019), pihak EO dalam laporannya menyampaikan, untuk acara pagi hari di Anjungan Pantai Losari diawali prosesi penyambutan alumni dan pembukaan rangkaian acara kolosal ini.

Berupa kedatangan sebuah perahu Phinisi yang dibranding logo dan tema Reuni Akbar 2019 Alumni Smakara Makassar pada layar utama hingga bagian lambung perahu.

Di atas perahu Phinisi yang meluncur dari dermaga Swissbell Hotel dan berlabuh di depan Anjungan Pantai Losari, akan ada sejumlah perwakilan alumni lintas angkatan.

Ada pula kelompok musik tradisional Gendang Pakanjara dan Ketua Umum PP PAS, Ir. Hj. Takudaeng Parawansa didampingi pengurus inti yang nantinya mengibarkan bendera start pertanda dimulainya rangkaian kegiatan.

Ketua Panitia Reuni Akbar Alumni Smakara, Melia Livita Liling Padang (HANDOVER)

Di area Anjungan Pantai Losari, tersaji beberapa kegiatan yang akan diikuti alumni, antara lain Funwalk (jalan santai), Funbike (sepeda santai) dan Line Dance.

Sebelum bendera start dikibarkan, kesemarakkan pembukaan rangkaian kegiatan reuni akbar ini ditandai pula dengan raungan sirine dan pelepasan balon-balon warna warni dari Gaby Balon di atas perahu Phinisi.

Selain mengikuti aneka kegiatan olahraga santai di Anjungan Pantai Losari hingga foto-foto bersama angkatan masing-masing di atas perahu Phinisi, seluruh alumni dapat pula menikmati aneka jajanan pasar dan dihibur penampilan kelompok musik Toxic Band.