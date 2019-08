FTI UMI Gelar Seminar Nasional Besok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali mengadakan konferensi internasional pada 22-23 Agustus 2019 di Hotel Myko Makassar.

Seminar bertajuk The 2nd International Converence on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon ITSD) ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional Perkembangan Teknologi Industri II.

Dekan FTI UMI, Dr Zakir Sabara HW, mengatakan bahwa ICon ITSD dan Seminar Nasional merupakan kegiatan dua tahunan yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar.

Dengan co-hos Badan Kejuruan Teknik Industri, Badan Koordinasi Kimia, Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Politeknik Negeri Kupang dan Consortium for Sustainable Tourism.

Sebelumnya 1st Icon-ITSD dilakukan pada bulan Oktober 2017 lalu.

Dengan menghadirkan beberapa keynote speakers yaitu Prof IGBN Makertiharta dari ITB, Prof.Michele Rosano asal Curtain University Australia.

Kemudian Prof Ekhwan Toriman dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof Herve Boileau asal Sovie Mont Blanc Perancis dan Prof Satoshi dari Khushu University Japan.

Sedangkan 2nd Icon-ITSD akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Agustus 2019 di Myko Hotel & Convention Makassar.

Menghadirkan Prof Gerard B Remijn dari Kyushu University Japan, Prof Herve Boileau (Sovie Mont Blanc Perancis), Dr Setyawati Yani (UMI Makassar).

Serta Dr Worajit Sethapun (Chiang Mai Rajabhat University Thailand), dan Dr Moh Hazizam bin Mohd Hashim (Universiti Sains Malaysia).

"Jumlah naskah atau paper yang diterima pada 2nd Icon-ITSD meningkat secara signifikan yaitu dari 43 paper pada 1st Icon-ITSD menjadi 75 paper," ucap Zakir Sabara.

"Begitu juga dengan paper Seminar Nasional dari 36 menjadi 68 paper. Konferensi ini diikuti oleh berbagai institusi baik dari dalam maupun luar negeri," tambahnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

