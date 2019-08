Saingan di Lapangan, Kim Kurniawan-Ardi Idris Kunjungi Cafe Klok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua pemain Persib Bandung, Kim Kurniawan dan Ardi Idris, bersahabat dengan Mark Anthony Klok.

Ini ditunjukkannya di akun sosial media Instagram @marcklok.

Sebuah foto diunggahnya. Bersama Kim dan Idris, Klok merangkulnya.

Caleg Terpilih Luwu Utara Akan Bawa 3 Istrinya Saat Pelantikan

Isak Tangis Haru Warnai Penyambutan Jamaah Haji Tana Toraja

Legislator Wajo: Pemda Tak Serius Perhatikan Situs Sejarah

Isak Tangis Warnai Penyambutan Jamaah Haji Tana Toraja

Kim Kurniawan dan Ardi Idris, nampak berada di cafe Marc Anthony Klok, di Jl Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.

Ia menulis caption berbahasa Inggris.

"Rivals on the pitch, friends off the pitch! Much appreciated teman! Wish you guys all the best for the season."

Bila di translate ke bahasa Indonesia, seperti ini artinya.

"Saingan di lapangan, teman di luar lapangan! Teman yang sangat dihargai! Semoga Anda mendapatkan yang terbaik untuk musim ini," tulisnya.

Sontak beberapa followers Klok berkomentar.

Akun @maulanaces_ misalnya. "Klok ajak yang kiri musim depan ke sini, main sama Zulham," tulisnya.