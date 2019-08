Kantor Pusat Grab Kedua Hadir di Indonesia, Ini Tujuannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Perubahan besar menuju ekonomi berbasis pengetahuan tak terelakkan.

Terbukanya pasar tenaga kerja antarnegara, membuat talenta berkualitas tinggi berpindah melintas negara memanfaatkan peluang.

Tak hanya itu, penawaran kompensasi pun menjadi lebih baik.

Akibatnya, negara yang masih berkembang angkatan kerjanya akan didominasi tenaga kerja berketerampilan rendah.

Hal ini diproyeksikan, dapat menyulitkan kemajuan ekonomi.

Raih Kursi Terbanyak, DPP PPP Tunjuk Hamsyah Jabat Ketua DPRD Bantaeng

Pemkab Pinrang Serahkan Bantuan Perahu ke Nelayan

Ketua PP Luwu Minta Masyarakat Tidak Menshare Foto dan Video Kejadian Papua

Maka dari itu, semua pihak baik pemerintah, pengusaha harus bersama-sama menciptakan situasi kondusif.

Tujuannya, agar talenta berkualitas tinggi tetap tinggal di Indonesia dan memberi nilai tambah bagi perekonomian negeri ini.

Demikian disampaikan, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya melalui rilisnya pada Tribun Timur, Selasa (20/8/2019).

Ia mengatakan, penanaman modal langsung (foreign direct investment) khususnya pada sektor-sektor bernilai tinggi.

Misalnya, teknologi menyediakan tawaran bagi anak bangsa untuk tetap berdomisili di Indonesia.