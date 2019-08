Pluim Is Back

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar melanjutkan tren negatif Persib Bandung di Lanjutan Liga 1 Indonesia 2019, usai menaklukkan Supardi dan kawan-kawan dengan skor 3-1.

Gol kemenangan PSM dicetak Wiljan Pluim menit 41' dan 47' serta 1 gol Zulham Zamrun menit 44'. Sedangkan gol semata wayang Persib bekat heading Ezechiel N'Douassel menit 49'.

Berkat kemenangan tersebut, PSM Makassar naik dua tingkat ke posisi 7 klasemen sementara Liga 1 dengan 19 poin. Sedangkan Persib bertahan di posisi 11 dengan 15 poin.

Usai pertandingan, Pelatih Persib Robert Rene Alberts memberi selamat kepada Pasukan Ramang.

"Selamat atas 3 poin PSM. PSM bermain baik, dan pantas menang. Anak-anak sudah berusaha, namun PSM tampil bagus," ujar Darije.

Berbeda kala away ke Malang melawan Arema. Robert menyalahkan official hingga wasit. Away ke Makassar, Robert tak alasan dan mengakui kekalahan.

"PSM mengontrol pertandingan. Kami sedikit lambat merespon. Persib coba mengkreasikan peluang namun buyar dengan gol ketiga PSM," kata Robert.

Bek kiri Persib Ardi Idrus pun demikian. Menurutnya, permainan cukup menarik.

"Kita tahu PSM tim kuat. Berharap keluar dari tekanan, namun 2 gol di akhir babak pertama membuat kami sulit membalikkan keadaan. Tapi kedepannya kita yakin Persib tetap bangkit," katanya.

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic kembali tersenyum. "Seperti saya katakan saya punya perasaan kita akan menang sehingga mempersiapkan diri kita dalam pertandingan ini," ujarnya.