TRIBUNWIKI: Bakal Satu Film dengan Anggota Running Man Lee Kwang Soo, Ini Profil Cha Seung Won

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Cha Seung Won akan segera memulai proyek film baru mereka tahun ini akan berperan bersama Kim Sung Kyun, dan Lee Kwang Soo. Sebelumnya, Cha Seung Won sudah lebih dulu dikonfirmasi untuk bintangi film berjudul Sinkhole (judul sementara). Sementara Kim Sung Kyun, dan Lee Kwang Soo baru-baru ini dikonfirmasi ambil peran untuk film Sinkhole. Dilansir Grid.id dari Soompi pada Kamis (15/8/2019), Sinkhole merupakan film bertema komedi bencana alam. Film tersebut menceritakan tentang seorang lelaki yang akhirnya mencapai mimpi dengan membeli rumah setelah 11 tahun lamanya.

Namun karena sebuah bencana, rumah yang ia beli itu pada akhirnya jatuh ke lubang pembuangan atau sinkhole hanya dalam waktu yang cukup singkat.



Saat jatuh pada lubang pembuangan, semua penghuni rumah tersebut ikut terperangkap di dalam.



Cha Seung Won akan berperan sebagai warga Chungwoon Villa, Jung Man Soo.



Ia seorang ayah tunggal yang melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu untuk membesarkan putranya.



Sementara Kim Sung Kyun akan berperan sebagai Park Dong Won, seorang supervisor perusahaan yang cukup sial.



Salah satu kesialannya adalah membeli rumah sendiri setelah 11 tahun menabung yang akhirnya jatuh di lubang pembuangan.



Tak cukup sampai di situ, Park Dong Won juga ikut terjebak di dalamnya.



Terakhir Lee Kwang Soo yang akan berperan sebagai Kim Seung Hyun.



Ia ikut terjebak dalam lubang pembuangan itu bersama Park Dong Won, yang tak lain adalah supervisor kantornya.



Sinkhole sendiri dijadwalkan mulai syuting pada bulan Agustus ini.



Karena para pemeran sudah ditetapkan, sudah pasti film ini akan segera masuk proses produksi.



Cha Seung Won



Mengutip dari wikipedia.org Cha Seung Won adalah aktor Korea Selatan, yang memulai karirnya sebagai model fashion laris pada 1990-an.



Cha mencapai ketenaran melalui film komedi hit Kick the Moon (2001), Jail Breakers (2002), My Teacher, Mr. Kim (2003), dan Ghost House (2004).



Karier



Cha keluar dari Universitas Sungkyunkwan, dan memulai karir yang sukses sebagai model fesyen pada tahun 1988. Dia berperan dalam sitkom TV New York Story, yang akhirnya akan membuka jalan untuk debutnya dalam film.



Meskipun film debutnya Holiday In Seoul (1997) dan banyak dari peran selanjutnya tidak menjadikannya sebagai bintang utama, ia menarik perhatian pada tahun 2000 untuk penampilannya sebagai pembakar dalam film pemadam kebakaran Libera Me.



Musim panas berikutnya, kesuksesan pelarian komedi Kim Sang-jin Kick the Moon (lebih dari 4,3 juta tiket terjual) mengamankan tempatnya di industri ini sebagai aktor terkemuka dengan daya tarik bintang yang kuat.



Sejak itu, Cha telah menjadi salah satu dari beberapa box office yang menarik di negara ini. Dalam survei 2005 terhadap produser film berpengaruh, ia menempati peringkat di antara sepuluh bintang paling bankable.



Pada awal 2003, Cha mengambil peran yang sedikit lebih serius sebagai guru sekolah yang korup yang dipindahkan ke sekolah desa di film My Teacher, Mr. Kim.



Film ini meraup lebih dari 2,4 juta penerimaan dan menarik Cha tambahan pujian untuk kemampuan aktingnya (ia kemudian akan bekerja sama lagi dengan sutradara Jang Gyu-seong untuk komedi 2007 Small Town Rivals).



Peran berikutnya, di Rumah Hantu, menyatukan kembali dia dengan sutradara Kim Sang-jin dalam komedi yang sukses tentang seorang pria yang membeli rumah impian, hanya untuk menemukan itu dihantui oleh hantu perempuan muda.



Pada tahun 2005, Cha mengesampingkan peran komik yang dikenalnya dan muncul dalam periode menegangkan Blood Rain.



Keberhasilan komersial film yang kuat dan tak terduga ini menegaskan popularitas Cha di kalangan penonton Korea.



Cha membintangi melodrama pertamanya Over the Border (2006), tentang seorang pembelot Korea Utara. Dia kemudian bersatu kembali dengan Jang Jin di My Son (2007), dan dia mengatakan pengalamannya sebagai seorang ayah banyak membantu dalam mempelajari karakter. Kejahatan gaya bergaya Eye for an Eye (2008), dan Secret (2009) diikuti.



Pada tahun 2011 karakternya dalam serial komedi romantis The Greatest Love, bintang top sombong "Dokko Jin," menjadi fenomena budaya pop mini, menimbulkan banyak penawaran komersial dan parodi, serta penghargaan untuk Cha.



Cha membuat debut teaternya pada tahun 2012 dalam drama panggung Bring Me My Chariot Fire bersama aktor Jepang Tsuyoshi Kusanagi, Ryōko Hirosue, Teruyuki Kagawa, dan aktor veteran Korea Kim Eung-soo. Berada di awal tahun 1900-an yang bergejolak secara historis, plot ini berfokus pada persahabatan seniman dari Korea dan Jepang yang bekerja sama untuk melestarikan seni tradisional Korea.



Pada tahun 2014, Cha menandatangani kontrak dengan agensi bakat YG Entertainment, kemudian membintangi serial polisi You're All Surrounded.



Ini diikuti oleh tim ketiganya dengan sutradara Jang Jin dalam film komedi noir Man on High Heels, yang menumbangkan citra "macho" Cha dengan menyuruhnya bermain sebagai detektif pembunuhan transgender.



Pada 2015, Cha tampil dalam Three Meals a Day: Fishing Village, sebuah acara reality show yang diadakan di Pulau Manjae yang terpencil, tempat ia mendapat julukan "Chajumma" (dari kata ajumma) karena keterampilan memasaknya yang serba guna meskipun jumlah minimal bahan dan alat.



Dia kemudian berperan sebagai Pangeran Gwanghae dalam drama periode Splendid Politics, yang berfokus pada perebutan kekuasaan untuk tahta di tengah latar belakang Dinasti Joseon.



Cha selanjutnya memerankan kartografer dan ahli geologi Kim Jeong-ho dalam epos periode Kang Woo-suk, Gosanja, Daedongyeojido, diadaptasi dari novel Park Bum-shin The Map Maker.



Pada tahun 2017, Cha berperan dalam drama komedi romantis fantasi TVN A Korean Odyssey oleh the Hong sisters.



Biodata



Nama lengkap: Cha Seung Won



Tempat, tanggal lahir: Anyang, Gyeonggi, 7 Juni 1970

Agen: YG Entertainment



Tinggi: 1,88 m (6 kaki 2 in)



Istri: Lee Soo-jin (menikah 1992)



Instagram: @70csw



Film



1998 If the Sun Rises in the West

1999 Ghost in Love

Attack the Gas Station

Fin de Siecle

2000 Black Honeymoon

Libera Me

2001 Kick the Moon

2002 Break Out

Jail Breakers

2003 My Teacher, Mr. Kim

2004 Ghost House

Lovely Rivals

2005 Blood Rain

Murder, Take One

2006 Over the Border

2007 Small Town Rivals

My Son 2008 Eye for an Eye

2009 Secret Kim Seong-yeol

2010 Blades of Blood

71: Into the Fire

2012 The Suck Up Project: Mr. XXX-Kisser

2014 Man on High Heels

2015 Minions

2016 The Map Against The World

2018 Believer

2019 Cheer Up Mystery