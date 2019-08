Kaesang Anak Jokowi Komentari #KamiBersatuBersamaUAS, Heran Dihubungkan dengan Dana Rp 71 M Gibran

TRIBUN-TIMUR.COM - Twitter hari ini ramai membicarakan Ustad Abdul Somad. Bahkan #KamiBersatuBersamaUAS jadi trending nomor satu, Minggu (18/8/2019)

Rupanya anak Presiden Jokowi Kaesang Pangarep ikut mentweet hastag tersebut.

Namun bukan mengomentari tentang persoalan UAS, om Jan Ethes ini justru membahas salah satu tweet dari netizen RoadToJannah @DirhamsyahRyan, yang menyoroti pemberitaan usaha kakaknya Gibran Rakabuming.

Dari tangkapan layar yang netter tersebut posting, berita itu berisikan jika Startup Gibran anak Jokowi dapat kucuran dana Rp 71 Miliar.

Heran dengan Cuitan netter yang menghubungkan Ustadz Abdul Somad dengan pemberitaan kakaknya, Kaesang pun mentweet balik

"Hah?? Hah?? Hah?? Terus hubungan sama hesteknya apa coba"

Kaesang Anak Jokowi Komentari #KamiBersatuBersamaUAS (Twitter @kaesangp)

Cuitan itu sempat dibalas oleh pemilik akun RoadToJannah masalah buat lo :D. Wkwkwkwk

#KamiBersatuBersamaUAS

Kaesang Anak Jokowi Komentari #KamiBersatuBersamaUAS (Twitter @kaesangp)

Dikutip dari Kontan.co.id, Perusahaan milik anak Presiden Indonesia, Joko Widodo, Goola mendapat kucuran modal dari perusahaan modal ventura Alpha JWC Ventures.

Nilai pendanaan yang didapat sebesar US$ 5 juta setara dengan Rp 71,25 miliar (kurs Rp 14.250 per dollar AS).