Bursa Pemain PSM - Soal Zulkifli Syukur & Hendra Wijaya Ini Kata CEO PSM? Bayu Gatra, Not For Sale!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Manajemen PSM Makassar angkat bicara soal beberapa pemain yang hijrah dari klub juara Piala Indonesia 2018.

CEO PSM Munafri Arifuddin menegaskan posisi beberapa pemain yang dibakarkan hengkang saat membuka turnamen Tallo Cup di Makassar, Jumat (16/8/2019).

Usai pembukaan turnamen dan dalam perjalanan pulang, Munafri Arifuddin mengunggah video di Instagram Story (Instastory).

Dalam video tersebut, Appi - sapaan akrab Munafri sempat bertanya kepada Bayu yang berjalan tepat disampingnya.

“Mau kemana?, “ tanya Appi. Sembari tertawa Bayu lalu menjawab “Ya, terserah Bapak,” jawabnya.

“Nggak kemana-mana kan?” tanya Appi lagi. “Ya kalau terserah bapak, kapan pun kalau bapak mau, saya tetap di sini,” jawab Bayu lagi.

Appi pun kemudian mengeluarkan pernyataan tegas terkait status Bayu Gatra di tim PSM.

“Jadi jelas kan. Bayu not for sale, not for loan,” ujar Munafri Arifuddin menegaskan sikap manajemen PSM.

Ucapannya ini bermakna kalau mantan pemain Madura United itu tak masuk bursa transfer atau dipinjamkan ke tim lain.

