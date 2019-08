Update Klasemen Liga 1 2019, Persib Ditahan Borneo FC, PSM Naik Peringkat, Persipura Masuk 10 Besar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kompetisi lanjutan Liga 1 2019 pekan k-14 diawali dengan tiga pertandingan pada Rabu (14/8/2019).

Tiga pertandingan tersebut adalah Persib vs Borneo FC, PSM vs Barito Putera dan Persipura vs Kalteng Putra.

Dari tiga laga tersebut, hanya Persib Bandung yang gagal meraih kemenangan di kandang sendiri.

Baca: Terpuruk di Liga 1 2019, Bobotoh Demo Manajemen Persib, Minta 5 Hal Ini? Ada Soal Robert Alberts

Baca: Liga 1 2019: Persib vs Borneo FC, Head to Head Robert Rene Alberts dan Mario Gomez, Siapa Unggul?

Persib ditahan imbang 2-2 oleh Borneo FC pada duel pekan ke-14 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

Persib Bandung hanya mendapatkan tambahan satu poin saat menghadapi Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2019.

Sempat unggul dua gol, Persib dipaksa bermain imbang 2-2 oleh Pesut Etam.

Dua gol dari Persib diciptakan oleh Ghozali Siregar (9') dan Esteban Vizcarra (24')

Sedangkan gol balasan dari Borneo FC dicetak oleh Lerby Eliandry (63') dan Matias Conti (penalti 73').

Pada babak pertama, Persib mampu unggul cepat lewat gol dari Ghozali Siregar pada menit kesembilan.

Baca: Striker PSM Eero Markkanen Disebut-sebut Bakal Dilepas, Eks PSIS Semarang Bruno Silva Tunggu Tawaran

Baca: Akar Bajakah Obat Kanker Ditemukan Siswa SMA di Kalteng? Ini Fase Wajib Dilaluinya hingga Jadi Obat