Liga 1 2019
Live Streaming TV Online Indosiar Persib vs Borneo FC, Reputasi Coach Robert Alberts Dipertaruhkan!
Live Streaming TV Online Indosiar Persib vs Borneo FC, Reputasi Coach Robert Alberts Dipertaruhkan!
Live Streaming TV Online Indosiar
Persib vs Borneo FC,
Reputasi Coach Robert Alberts Dipertaruhkan!
TRIBUN-TIMUR.COM - Reputasi Robert Alberts sebagai pelatih jempolan dipertaruhkan.
Tidak terbayangkan apa yang akan diterima Robert Alberts jika Persib seri apalagi kalah.
Sudah empat pekan klub idaman asal Bandung ini tak meraih angka penuh.
Padahal di awal musim, Persib dijagokan kandidat juara.
Liga 1 2019 pekan ke-14 pertemukan Persib Bandung vs Borneo FC.
Laga seru antara Persib Bandung vs Borneo FC tersaji pada Rabu, (14/8/2019) pukul 18.30 WIB live di Indosiar.
Laga yang mempertemukan Persib Bandung vs Borneo FC ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung.
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Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur