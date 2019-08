TRIBUNWIKI: Lagu Solo V BTS Winter Bear Trending Youtube, Ini Lirik, Terjemahan, dan Videonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - V BTS merilis lagu solo berjudul Winter Bear.

Dilansir dari Tribun Style lagu Winter Bear - V Bangtan Boys merupakan lagu hadiah untuk penggemar BTS, ARMY dalam rangka 1000 hari ungkapan 'I Purple You' atau 'borahae'.

Ungkapan 'I Purple You' atau 'borahae' ditulis oleh V pertama kali di laman Weibo resmi BTS pada 21 Juli 2018.

Video klip Lagu Winter Bear - V Bangtan Boys dirilis resmi pada channel YouTube BANGTANTV pada 9 Agustus 2019.

Sehari dirilis, video klip Lagu Winter Bear - V Bangtan Boys telah ditonton lebih dari 4,5 juta dan disukai lebih bari 1,5 juta like.

Pemilik nama asli Kim Tae Hyung tersebut menjadi trainee Big Hit Entertainment setelah lolos audisi di Daegu.

V bergabung dengan BTS pada 2011 namun baru diperkenalkan ke publik pada tahun 2013.

Pada, Selasa (13/8/2019) lagu Solo V BTS 'Winter Bear' menduduki trending nomor 9 di Youtube.

Berikut lirik lagu Winter Bear - V Bangtan Boys

Looks like a winter bear

You sleep so happily