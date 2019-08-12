Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Piala AFF U-18 - Nonton di HP Tanpa Buffer

Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Stadion Thong Nhat, Vietnam, Senin (12/8/2019) pukul 15.30 WIB.

Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Piala AFF U-18 - Nonton di HP Tanpa Buffer

TRIBUN-TIMUR.COM - Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos merupakan laga keempat di penyisihan grup A Piala AFF U-18.

Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Stadion Thong Nhat, Vietnam, Senin (12/8/2019) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan Timnas U-18 Indonesia vs Laos ini disiarkan Live SCTV sore ini dan bisa anda akses link live streaming di akhir artikel.

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Timnas U-18 Indonesia tergabung di Grup A bersama Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, Myanmar dan Laos.

Laos akan menjadi lawan keempat di Piala AFF U-18 yang digelar di Vietnam, Selasa (6/8/2019) hingga Senin (19/8/2019).

Sejauh ini, Indonesia kokoh menempatkan diri di puncak klasemen Grup A dengan raihan sembilan poin dan tersisa dua laga lagi ke depannya.

TImnas U-18 mennag 7-1 atas Filipina, 4-0 melawan Timor Leste dan 6-1 kontra Brunei Darussalam dan kemasukan dua gol.

“Hari ini, tim saya liburkan, tidak ada jadwal latihan, karena berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha," kata Pelatih Fakhri Husaini.

"Tadi pagi (kemarin, red), kami yang beragama muslim menjalankan ibadah salat Id di satu masjid tertua di Kota Ho Chi Minh, Musulmane Mosquee," ujar Fakhri dari laman resmi PSSI

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Piala AFF U-18
Nonton di HP Tanpa Buffer
Fakhri Husaini
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Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribunnews.com
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