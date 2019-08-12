Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Piala AFF U-18 - Nonton di HP Tanpa Buffer
Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Stadion Thong Nhat, Vietnam, Senin (12/8/2019) pukul 15.30 WIB.
Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Piala AFF U-18 - Nonton di HP Tanpa Buffer
TRIBUN-TIMUR.COM - Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos merupakan laga keempat di penyisihan grup A Piala AFF U-18.
Live SCTV Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Laos di Stadion Thong Nhat, Vietnam, Senin (12/8/2019) pukul 15.30 WIB.
Pertandingan Timnas U-18 Indonesia vs Laos ini disiarkan Live SCTV sore ini dan bisa anda akses link live streaming di akhir artikel.
Baca: Ini 5 Skenario Timnas U-18 Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF U-18 2019, Saat Lawan Myanmar
Baca: VIDEO: Timnas U-18 Indonesia vs Brunei - Pesta Gol 6-1 Piala AFF U-18 2019, Simak Gol-golnya di Sini
Timnas U-18 Indonesia tergabung di Grup A bersama Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, Myanmar dan Laos.
Laos akan menjadi lawan keempat di Piala AFF U-18 yang digelar di Vietnam, Selasa (6/8/2019) hingga Senin (19/8/2019).
Sejauh ini, Indonesia kokoh menempatkan diri di puncak klasemen Grup A dengan raihan sembilan poin dan tersisa dua laga lagi ke depannya.
TImnas U-18 mennag 7-1 atas Filipina, 4-0 melawan Timor Leste dan 6-1 kontra Brunei Darussalam dan kemasukan dua gol.
“Hari ini, tim saya liburkan, tidak ada jadwal latihan, karena berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha," kata Pelatih Fakhri Husaini.
"Tadi pagi (kemarin, red), kami yang beragama muslim menjalankan ibadah salat Id di satu masjid tertua di Kota Ho Chi Minh, Musulmane Mosquee," ujar Fakhri dari laman resmi PSSI
Baca: SELAMAT! Timnas U-15 Indonesia Juara 3 Piala AFF Setelah Tumbangkan Vietnam 3-2 Lewat Adu Penalti
Baca: Lini Belakang PSM Menumpuk Efek Perubahan Skuad, Siapa Bakal Tersingkir di Bursa Transfer ?
Live SCTV
Live Streaming
Timnas U-18 Indonesia vs Laos
Piala AFF U-18
Nonton di HP Tanpa Buffer
Fakhri Husaini
|LINK LIVE STREAMING SCTV, TV Online Timnas Indonesia U-18 vs Laos di Piala AFF U-18 2019
|LINK LIVE STREAMING SCTV, TV Online Timnas Indonesia U-18 vs Laos di Piala AFF U-18 2019
|3 Link Live Streaming SCTV, TV Online Timnas Indonesia U-18 vs Laos di Piala AFF U-18 2019
|3 Link Live Streaming SCTV, TV Online Timnas Indonesia U-18 vs Laos di Piala AFF U-18 2019
|3 Link Live Streaming SCTV, TV Online Timnas Indonesia U-18 vs Laos di Piala AFF U-18 2019