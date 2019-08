FKS Land Kurban 5 Ekor Sapi dan 4 Ekor Kambing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memperingati Hari Raya Iduladha 1440H, yang jatuh pada hari Minggu (11/8/2019) FKS Land Makassar menyelenggarakan acara penyerahan hewan kurban secara simbolis yang dilaksanakan di kawasan Klaster Alamanda dan Klaster Akasia pada, Jumat (9/8/2019).

Penyerahan tersebut dihadiri oleh Head of Legal & Permit Suma Abyantoro Palgunadi, Head of Land Acquisition Yohanes Kopong, dan Head of Sales & Marketing Mukhlis P Handoko serta Head of Estate and Township Bambang Surjantoro.

Penyerahan hewan kurban merupakan kegiatan rutin FKS Land diadakan setiap tahunnya.

Palgunadi mengatakan berkurban merupakan wujud rasa syukur jajaran karyawan dan manajemen FKS Land terhadap keberlangsungan dan perkembangan bisnis perusahaan.

“Kami bersyukur FKS Land selalu diberikan kesempatan dan berkah untuk dapat berbagi hewan kurban kepada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat sekitar Parangloe Makassar yang membutuhkan dan merayakan,” katanya dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Minggu (11/8/2019).

Melalui momen ini manajemen FKS Land berharap agar keberadaannya sebagai pengembang kawasan Tallasa City dapat semakin dirasakan manfaatnya dan semakin mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin.

Pada tahun ini FKS Land yang merupakan pengembang kota mandiri Tallasa City dimana terdapat Perumahan Akasia, Perumahan Alamanda dan Pergudangan Natura turut menyumbangkan 5 ekor sapi dari kantor pusat FKS Land dan 4 ekor kambing dari karyawan FKS Land.