Jawab dengan Tegas, Menteri Susi Pudjiastuti Sebut Gading Marten Bukan Pacar Anaknya

TRIBUN-TIMUR.COM-Bagaimana tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti tentang peluang sang putri dekat dengan Gading Marten?

Mantan suami Gisella Anastasia, Gading Marten terus dicerca gosip dekat dengan beberapa wanita.

Kabar paling jadi sorotan saat Gading justru mendapat dukungan dari netizen saat digosipkan dekat dengan anak Menteri Susi Pudjiastuti, Nadine Kaiser.

Isu tersebut semakin nyaring terdengar setelah Gading mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nadine melalui unggahan foto di akun Instagramnya.

Foto itu pun dibanjiri komentar dan dukungan dari netizen.

Menanggapi ucapan ulang tahun dari Gading, Nadine Kaiser pun berkomentar.

"Thank you for your great company," tulisnya melalui akunnya @nadiepascale.

Karena saling berbalas komentar, netter semakin mendoakan kedekatan keduanya.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Susi Pudjiastuti.

Secara singkat, Susi beri tanggapan jika Gading bukanlah pasangan anaknya.

Hal tersebut diungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ini di acara Rumpi Trans TV yang diunggah pada Kamis (8/8/2019).

Awalnya, Feni Rose menanyakan bagaimana Susi mencari menantu agar tidak ditenggelamkan.