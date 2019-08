Honda Modif Contest Hadir Lagi di Parkiran PiPo Makassar, Perlombakan 9 Kelas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon kembali menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2019 di Parking Mall Pinishi Point (PiPo) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (10/08/2019).

Tahun ini merupakan tahun ke-8 HMC digelar di Makassar. Mengusung tema 'We Create We Ride', ada sembilan kelas yang dilombakan.

All stock atau bolt on & advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006. Kemudian kategori matic & cub stock atau bolt on, matic & cub advance, sport naked, sport fairing, sticker atau decals, racing style.

Ada juga kelas community touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006. Dibuka juga kategori skutik, cub dan sport Honda dari semua tahun produksi yakni kelas free for all (FFA).

Kepala Wilayah AMM, Thamsir Sutrisno mengatakan, Ajang HMC merupakan wadah kreativitas para modifikator Makassar dan sekitarnya, untuk unjuk kebolehan dalam meluapkan ide dan konsep yang diaplikasikan pada sepeda motor Honda.

“Ajang sangag ditunggu penggemar modifikasi khususnya di Makassar. Honda dan Astra Motor selaku main dealer berharap para pemenang contest di Makassar bisa bersaing di tingkat nasional dan mendapat gelar juara," kata Thamzir dalam rilisnya, Jumat (8/9/2019).

"Tidak hanya bagi modifikator, konsumen Honda juga menjadikan ajang sebagai tempat sharing mengenai sepeda motor Honda”, ujar Thamsir menambahkan.

Para pemenang terbaik di setiap kelas, akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2019 untuk merebutkan gelar 3 modifikator terbaik.

Tiga gelar terbaik ini, untuk kategori national champion matic & cub, national champion sport, dan national champion free for all.

Selain mendapatkan hadiah, ketiga jawara ini juga akan terpilih mengikuti ajang Honda Dream Ride Project dan akan didampingi mentor-mentor modifikator terbaik di Indonesia.