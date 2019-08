TRIBUNWIKI: I Wanna Hear Your Song Tayang, Ini Sinopsis, Trailer, Pemain, Dibintangi Yeon Woo Jin

TRIBUNJATENG.COM - Drama Korea Drakor terbaru I Wanna Hear Your Song mulai bisa disaksikan 5 Agustus 2019.

Semula, I Wanna Hear Your Song dijadwalkan tayang 29 Juli.

Drama ini dibintangi oleh Yeon Woo Jin dan Kim Se Jung.

I Wanna Hear Your Song juga dikenal dengan judul Let Me Hear Your Song atau Sing For Me.

Drama ini disutradarai oleh Lee Jung Mi.

Skenarionya ditulis oleh Kim Min Joo.

Drakor ini tayang di stasiun TV Korea Selatan KBS 2, setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 KST.

Dengan jumlah episode 32, drama ini bergenre misteri, komedi romantis, musikal.

I Wanna Hear Your Song tayang menggantikan drakor Perfume.

Sinopsis I Wanna Hear Your Song