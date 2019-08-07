SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand, Nonton HP Sekarang!

SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand, Nonton HP Sekarang!

SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand, Nonton HP Sekarang!
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Link Streaming SCTV Piala AFF U-15 Timnas U-15 Indonesia vs Thailand 

SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming Siaran Langsung SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand, Nonton HP Sekarang!

TRIBUN-TIMUR.COM - Sedang berlangsung Live streaming SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand dalam Semifinal Piala AFF U-15 pada Rabu (7/8/2019).

Live streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand disiarkan langsung di SCTV.

Sedangkan link live streaming SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand dapat diakses di Vidio.com premier mulai pukul 17.25 WIB, seperti dikutip dari instagram SCTV.

(Link Live streaming Timnas U15 vs Thailand di akhir berita)

Timnas U-15 Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Sedangkan Vietnam menjadi runner-up Grup A.

Timnas U-15 Indonesia keluar sebagai juara grup dengan empat kali menang dan satu kali seri di fase grup.

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Tim besutan Bima Sakti itu mengumpulkan 13 poin.

Timnas U-15 Indonesia unggul satu poin dari runner-up Grup, Vietnam yang mengumpulkan 12 poin.

Sementara itu, Malaysia lolos sebagai juara Grup B dan Thailand keluar sebagai runner-up.

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Editor: Ilham Arsyam
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