Kok Bisa? Penonton Kecewa Saksikan Konser Westlife di Jakarta, Tak Sesuai Ekspektasi!

TRIBUN-TIMUR.COM - Konser Westlife yang bertajuk The Twenty Tour 2019 Live in Indonesia hari pertama sudah selesai digelar.

Namun, konser tersebut menggoreskan rasa kecewa dalam hati beberapa penonton.

Dikutip dari Kompas.com kekecewaan penonton ditumpahkan dalam kolom komentar di akun Instagram promotor konser ini, @fullcolorparty.

Seperti yang dituliskan akun @catlady__9 yang merasa bahwa uang yang ia keluarkan tak sesuai dengan ekspektasinya.

"SHAME ON YOU FULLCOLOR! Bayar udh mahal2 venuenya ky kursi kondangan, panggung ky panggung pensi! Bahkan sama pas John Mayer bagusan panggung John Mayer PADAHAL SMSM DI ICE BSD. INI WESTLIFE LOH? Serakah bgt mentang2 untung banyak, jd seenaknya aja ngetreat konsumen," tulis pemilik akun tersebut, seperti yang dikutip Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Sementara pemilik akun @jennysamuel yang mengaku membeli tiket kelas Platinum juga merasa dirugikan.

Sebab, meski punya tiket seharga Rp Rp 1.950.000 ternyata tak bisa membuatnya menonton dengan nyaman.

"Gilaa beli platibum ga keliatan panggung.. Parah nih panitja.. Panggungnya miring ke kiri, ga ditengah!! Platinum Right Side nonton TV aja," tulis warganet tersebut.

Hal yang sama juga dialami oleh pemilik akun Instagram @anini0102. "So bad.. Lasian yg platinum baris depan. Mau nonton apaan.. Omg @fullcollorparty, jangan cuma jual tiket tp ga mempertimbangkan posisi. Best spot sih gold or diamon yg tengah," tulis akun tersebut.