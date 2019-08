Mengenang Galang Rambu Anarki Putra Iwan Fals yang Meninggal Usia Muda, Namanya Jadi Lagu Hits

TRIBUN-TIMUR.COM - Galang Rambu Anarki, putra legenda musik Indonesia Iwan Fals memang telah berpulang pada 22 tahun yang lalu, namun sosoknya masih menarik untuk diulas.

Hal ini terlihat pada postingan sebuah grup di media sosial Facebook bernama Indonesia Tempo Doeloe.

Dalam unggahan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook Sholeh Arifin tersebut mengunggah foto yang diduga berasal dari 'buku Yasin dan tahlil' dari mendiang Galang Rambu Anarki.

Dalam lembaran tersebut terpampang wajah Galang dalam foto hitam putih.

Majalah Hai

Galang Rambu Anarki tampil di Musik Teknik Jayabaya, satu bulan sebelum kepergiannya.

Band ketiga



Di rumah duka, jalan Perkici XIV No. 69 Bintaro, Jakarta Selatan, para pelayat dari berbagai kalangan sudah berdatangan sejak pagi.



Semuanya menyatakan keterkejutan, sekaligus rasa kehilangannya.



Di antara yang tampak nadir adalah Dewa Budjana, Dani Wijanarko, Gilang Ramadhan, Setiawan Djody, dan masih banyak lagi.



"Gua nggak tau harus gimana. Anehnya, perasaan gua dari tadi malam udah bilang Galang meninggal. Padahal beritanya baru sampai ke kuping gua tadi pagi," firasat Oppie Andaresta dengan mata sembab.



Iwan Fals sendiri tenggelam dalam kepedihan yang mendalam, nyaris tidak berkata-kata. Pelantun tembang Bento itu hanya bisa terduduk di ambulans yang membawa jenazah Galang ke mesjid, sampai ke tempat pemakaman.



Sehari sebelum meninggal, Galang sempat latihan bersama Borr, bandnya yang baru, di studio One Feel, jalan Fatmawati Gg. Pretty Sister No. 17 A, Jakarta Selatan.



"Mereka mem-booking studio dari jam 19.00. Tapi karena masih menunggu personel Borr lain yang seluruhnya berjumlah lima orang, latihan jadi molor. Mulai jam 20.30 sampai jam 22.00," jelas Hendi Indrasari, operator yang menset peralatan di studio itu.



Borr adalah band ketiga Galang, setelah Bunga dan Sangkakala. Menurut Hendi, Borr adalah band yang beraliran Hard Core.



Di sini Galang cuma jadi vokalis, nggak sekaligus main gitar seperti di Bunga dan Sangkakala.



Masih menurut Hendi, Galang terkenal supel dan sederhana.



"Galang suka becanda, ketawa-ketawa, dan gampang akrab sama orang. Kalau ke studio Galang nggak pernah bawa mobil sendiri. Paling banter naik taksi," tambahnya lagi.



Berbeda dengan Oppie yang seakan-akan ada firasat Galang meninggal, Hendi justru tidak menyangka sama sekali.



Selama menemani Galang latihan malam itu perasaannya biasa-biasa saja.



"Yang jelas, saya kaget setengah mati waktu esoknya mendengar dia meninggal dunia," ujarnya.



Dari pihak keluarga memang beium terdengar berita pasti mengenai sebab-musabab kematian Galang. Sejumlah wartawan pun hanya bisa mendapatkan informasi tentang waktu kematian cowok yang tahun ini baru 15 tahun itu dari selembar papan wana putih.



Di usianya yang masih begitu muda, Galang telah berani memilih untuk meninggalkan sekolah demi meneruskan jalan yang serupa dengan sang papa (begitu ia memanggil Iwan).



Sayang proyek yang dibilang rahasia itu belum sempat digarapnya.