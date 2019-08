Ternyata Hanya Punya 2 Kunci: Ini Rahasia Pernikahan Langgeng ala Melaney Ricardo dengan Lelaki Bule

TRIBUN-TIMUR.COM - Presenter satu ini tentu sudah tak asing lagi bagi dunia hiburan Tanah Air, Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo yang kini aktif dalam dunia YouTube bagikan rahasia Pernikahan langgengnya dengan Tyson.

Meskipun memiliki perbedaan budaya karena Tyson adalah lelaki Bule, pernikahan Melaney Ricardo ini sudah berjalan selama 9 tahun.

Lewat akun YouTube-nya, Melaney pun membagikan rahasia awetnya rumah tanggannya ini.

Tak ribet, ternyata Melaney Ricardo hanya punya dua cara saja.

"Jadi buat aku, resep untuk bisa memiliki hubungan yang panjang, yang mungkin eternal adalah yang pertama, put God first as a foundation on your marriage.

Karena aku percaya, kalau nggak ada Tuhan sih mungkin dari dulu udah nggak tahu deh seperti apa. Karena aku juga orangnya keras, Tyson juga orangnya keras," jelas Melaney.

Kunci pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai dasar dari pernikahan dan hubungan mereka.

Meskipun pasangan ini memiliki sifat yang sama kerasnya, tapi Tuhan tetap menyatukan dan mempertahankan hubungan pasangan ini.