Mau Beli Oleh-oleh di Parepare ? Disini Tempatnya

TRIBUN-PAREPARE.COM - Bagi anda yang melintas di Kota Parepare, jangan lupa singgah mencicipi aneka jenis buah di Jl Poros Parepare - Pinrang.

Tepatnya di Jl H A Muhammad Arsyad, Kelurahan Watan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulsel.

Di Jl H A Muhammad Arsyad, ada 23 stand lapak berjejer menjual aneka jenis buah.

Setiap harinya, semua stand lapak buah-buahan mayoritas buka 24 jam.

Salah seorang pemilik lapak, Bahar mengatakan, ia sudah sekitar 15 tahun menjual buah.

"Saya merintis usaha ini sejak tahun 2004," kata Bahar kepada Tribun-Parepare.com, Minggu (4/8/2019) siang.

Kebanyakan pelanggannya adalah, pengguna jalan yang melintasi poros Parepare - Pinrang.

Lanjutnya, ada juga pembeli dari arah Pinrang - Makassar, cuman tidak sebanyak dari arah Makassar - Pinrang.

"Kebanyakan pembeli buah disini, untuk dijadikan oleh-oleh, karna tidak perlu lagi muter di Kota Parepare," ujar Bahar.

Apa saja jenis buah di Lapak? Mari kita intip.

- Buah Salak Rp 15 per kilogram.

- Apel fuji Rp 40 per kilogram.

- Kurma Rp 50 per kilogram.

- Apel hijau Rp 50 per kilogram.

- Buah pir Rp 50 per kilogram.

- Apel merah Rp 40 per kilogram.

- Buah sangkis Rp 50 per kilogram.

- Anggur merah Rp 70 per kilogram.

- Anggur hitam Rp 100 per kilogram.

- Buah lengkeng Rp 50 per kilogram.

Laporan wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uull_darullah.

