Sapa Peserta GWR Selam Massal di Pantai Megamas Manado, Kapolri: Selamat Berjuang

TRIBUN-TIMUR.COM, MANADO - Indonesia akan memecahkan rekor dunia selam massal terbanyak di Pantai Megamas, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (3/8/2019).

Sebanyak 3.100 penyelam dari berbagai daerah di Indonesia berpartisipasi dalam Guinness World Record (GWR) ini.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian hadir langsung menyapa para peserta GWR selam massal yang digelar Wanita Selam Indonesia (WASI) ini.

"Mudah-mudahan bisa kita pecahkan rekor dunia,"ujar Kapolri di Pantai Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara, dikuti dari rilis Humas Polda Sulbar, Sabtu (3/8/2019).

Kapolri mengatakan, selain rekor penyelam terbanyak, akan dipecahkan pula rekor pembentangan bendera merah putih terbesar di bawah air.

"Nanti juga kita lanjutkan upacara 17 Agustus, sebentar lagi kita rayakan. Kita sudah rayakan duluan di sini, di bawah laut dalam bentuk upacara,"kata Kapolri.

Sebelumnya, Kamis (1/8/2019) aksi pemecahan rekor manusia terpanjang di bawah air (Longest Humas Chain Underwater) telah dilakukan WASI bersama 578 penyelam.

"Kita juga ucapkan terima kasih dan selamat atas pemecahan rekor gandengan tangan terbanyak di air,"ucapnya.

Kapolri berharap, hari ini dua rekor lainnya bisa dipatahkan, sehingga nama Indinesia, Manado, dan Bunaken semakin mendunia.

"Bisa lebih mendongkrak pariwisata dan menambah investasi di Indonesia. "Welcome to the Indonesia, welcome to the Manado, salah satu destinasi pariwisata yang berkelas internasional,"katanya.