Absen saat PSM Jamu Persija, Klok Tunangan dengan Kekasihnya di Bali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekitar pukul 14.00 Wita, 252 ribu followers Mark Anthony Klok di lini masa sosial media Instagram, mungkin melihat ungahan terakhir gelandang pengangkut air PSM Makassar itu.

Lewat akunnya @Marcklok, unggahan foto pertunangannya dengan Cacharel Day diperlihatkannya.

Tujuh foto sekaligus diunggah Klok, teromantis foto pertama dan terakhir.

Foto pertama, Klok memperlihatkan cincin tunangan dan sebuah tulisan Merry Me artinya menikalah denganku.

Dalam unggahannya tersebut ia menuliskan caption. "She said. Yes to become Mrs Klok," tulisnya diakhiri emoticon cincin dan tagar Ewaklok.

Kejutan untuk sang kekasih dilakukan Klok di salah satu pulau indah nan romantis di Samabe Bali Beach.

Tidak ingin kalah, tunangan Klok di akun media sosial Instagramnya @cas_day pun mengunggah foto pertunangan mereka.

Foto yang diunggahnya hanya satu, saat ia dipeluk Klok dengan background Merry Me di pasir putih. Dalam captionnya ia menuliskan.

"SAID YES. The most romantic wedding proposal EVER! All i want to do is to relive this moment a million times! After almost 9 years we decided on forever. Marc Klok you are my best decision, my soulmate, my all! You make all my dreams come true. I can’t fall asleep at night because our life is better than my dreams!! I cannot wait to be your Mrs Klok forever," tulisnya.

Bila ditranslate, Cacharel menjawab ya. Ia mengaku, ia mendapatkan proposal pernikahan paling romantis yang pernah ada.

