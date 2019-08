Sat Narkoba Polres Bantaeng Tangkap 2 Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Pallantikang

Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng berhasil, mengungkap penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan satu, terhadap pelaku IS (32) dan MR (45).

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG-Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng mengungkap penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan satu, terhadap pelaku IS (32) dan MR (45), Berlangsung di Jl Kakatua, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (1/8/2019)malam.

Pengungkapan itu dalam rangka pelaksanaan operasi antik Lipu 2019. Kegiatan penggerebekan dipimpin oleh KBO Resnarkoba Iptu Agus Purnama.

Paur Humas Polres Bantaeng, Bripka Sandri mengatakan penggrebekan dilakukan setelah, Sat Narkoba Polres Bantaeng mendapatkan informasi tentang pengguna Narkoba.

"Dari hasil penggrebekan kedua pelaku diringkus pada saat hendak menggunakan barang baram bersama- sama di rumah IS,"ujarnya.

Selain menangkap tersangka, kata Sandri, tim Sat Narkoba Polres Bantaeng juga mengamankan barang bukti dua sachet sabu dan alat -alat yang akan digunakan untuk menikmati.

Kedua tersangka akan dikenakan pasal 114 (1) sub Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) sub Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Maksaimal 20 tahun penjara, denda Mks Rp1 Miliar.

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Nurwahidah, instagram @ nur_wahidah_saleh

