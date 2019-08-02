5 Smartphone Terbaru Agustus - Redmi 7A hingga Oppo K3, Cek Harga dan Spesifikasi, Mulai Rp 1 Jutaan
Smartphone tersebut yakni Xiaomi Redmi 7A, Oppo K3, , Vivo Y15, Samsung Galaxy M30, hingga Samsung Galaxy A80 Edisi Blackpink
5 Smartphone Terbaru Agustus - Cek Harga dan Spesifikasi Lengkap, Redmi 7a hingga Oppo K3, Mulai Rp 1 Jutaan
TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa telepon seluler (ponsel) cerdas alias smartphone meramaikan pasar handphone (HP) Tanah Air pada Agustus 2019 ini.
Beberapa model baru telah dan bakal meluncur.
Smartphone tersebut yakni Xiaomi Redmi 7A, Oppo K3, , Vivo Y15, Samsung Galaxy M30, hingga Samsung Galaxy A80 Edisi Blackpink.
Anda berminat memiliki HP baru pada bulan ini?
Simak perbandingan Harga dan Spesifikasi lengkap dikutip dari Kompas.com:
1. Xiaomi Redmi 7A
Vendor smartphone asal China, Xiaomi memperkenalkan ponsel entry-level Redmi 7A pada Mei 2019 lalu.
Kini, Xiaomi Indonesia siap memboyong ponsel penerus Redmi 6A tersebut ke Indonesia.
Redmi 7A bakal meluncur di Indonesia pekan depan, tepatnya pada 6 Agustus 2019.
|Ternyata Inilah Merek Ponsel Dipakai Presiden Jokowi, Berapa Harga Smartphone? Bandingkan Punyamu
|Ternyata Inilah Merek Ponsel Dipakai Presiden Jokowi, Berapa Harga Smartphone? Bandingkan Punyamu
|LENGKAP Harga dan Spesifikasi Oppo K3, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80, Realme X
|LENGKAP Harga dan Spesifikasi Oppo K3, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80, Realme X
|LENGKAP Harga dan Spesifikasi Oppo K3, Xiaomi Redmi 7A, Vivo Y15, Samsung Galaxy M30 & A80, Realme X