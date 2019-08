TRIBUNWIKI: Bring The Soul: The Movie Tayang 7 Agustus 2019, Ini Sinopsis, Trailer, dan Bioskopnya

Bring The Soul: The Movie

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah dua film dokumenter sebelumnya sukses, boyband BTS akan kembali ke layar lebar pada tahun ini.

Film dokumenter konser pertama mereka Burn the Stage: The Movie dan yang kedua Love Yourself in Seoul.

BTS secara resmi mengumumkan pada 26 Juni 2019 bahwa mereka akan merilis film ketiga.

Berjudul Bring the Soul: The Movie, film ketiga tersebut akan menyajikan tidak hanya tur dunia BTS yang bertajuk Love Yourself, tetapi juga percakapan intim antara para member.

Obrolan itu berlangsung di Paris sehari setelah grup bentukan Big Hit Entertainment itu menyelesaikan tur mereka.

Selain itu, film ini akan mengikuti BTS saat mereka melakukan perjalanan ke berbagai kota di seluruh dunia, menampilkan penampilan BTS yang menarik dan cuplikan di belakang layar para member-nya.

BTS juga telah merilis poster untuk Bring the Soul: The Movie yang akan diputar di seluruh dunia pada 7 Agustus 2019.

Khusus di Makassar, film ini tayang di CInemaxx Phinisi Point, CGV Panakkukang Square, dan CGV Daya Grand Square.

Harga Tiket Rp 125 ribu.

Sinopsis