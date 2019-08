TRIBUNWIKI: 11 Drama Korea Bakal Launching 2019, Diadaptasi dari Webtoon, Ini Daftarnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada 11 Drama Korea (Drakor) yang terbaru dan siap tayang tahun 2019 diadaptasi dari Weebton.

Dilansir dari Tribun JatengDdrakor selalu berhasil memikat hati pemirsanya.

Dengan peminat yang banyak, berbagai macam drakor dengan genre yang berbeda-beda bisa dipilih sebagai rekomendasi tontonan.

Tak jarang beberapa cerita drakor diadaptasi dari webtoon.

Tahun lalu, ada drakor What's Wrong With Secretary Kim dan My ID Is Gangnam Beauty yang menarik perhatian pemirsa.

Lantas drakor terbaru apa saja yang ceritanya diadaptasi dari webtoon?

Ini 11 drakor adaptasi dari webtoon::

1. Love Alarm

Desas-desus Love Alarm akan diangkat jadi drama sudah tercium sejak Agustus 2018.

Namun drama ini akan tayang di Netflix 22 Agustus 2019.