Indonesia Marketeers Festival 2019 Makassar, Suguhkan Diskusi Hingga Awarding

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Festival pemasaran bertajuk Indonesia Marketeers Festival 2019 (IMF 2019) menyambangi kota Makassar, Sulsel dan berlangsung di Ballroom Hotel Claro, Kamis (1/8/2019).

Even ini merupakan kegiatan tahunan yang digagas MarkPlus, Inc bekerjasama dengan majalah Marketeers.

Kota Makassar sendiri merupakan satu dari 17 kota yang dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

Festival pemasaran ini merupakan acara festival tahunan yang telah ketujuh kalinya digelar, yang merupakan perhelatan akbar pemasaran dengan konsep unik dan inovatif.

Adapun tema yang diusung dalam penyelenggaraan acara IMF 2019 kali

ini adalah “Sales Promotion Breakthrough : 5 Gebrakan Menuju Penjualan – Sales Naik, Brand Apik”.

Acara ini akan menampilkan dan menghubungkan para praktisi pemasar lokal dengan pemasar

nasional.

Momentum ini merupakan saat yang tepat untuk memunculkan potensi kreativitas Youth Women Netizen yang ada di kota tersebut.

IMF 2019 juga sebagai tempat untuk komersialisasi UMKM atau Start Up Business lokal agar dapat bersaing dengan produk nasional dan internasional.

Berbagai bentuk diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten juga terselenggara pada even kali ini.

Tak hanya itu MarkPlus, Inc. bekerjasama dengan majalah Marketeers, memberikan pengakuan dan penghargaan

kepada para tokoh lokal di bidang pemasaran di kota Makassar melalui penganugerahan Marketeers

of The Year Makassar 2019.

Tokoh tersebut adalah para individu yang dipandang telah menunjukkan ‘marketing spirit’ luar biasa yang patut diteladani.

Pada saat yang bersamaan para tokoh tersebut dinilai juga telah berhasil membawa dampak positif signifikan khususnya terhadap kinerja perusahaan dimana yang bersangkutan berkarya maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

