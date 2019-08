DÈS by D&C Siapkan 200 Item di Tea Party in Fashion Wonderland The Rinra, Harga Mulai Rp 739 Ribu

Pemilik sekaligus desainer DES by D&C Angeline Wong (25) berdiri di depan booth tenant miliknya, di Kaluku Ballroom The Rinra Hotel Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga No 2, Kamis (1/8/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DÈS by D&C ikut ambil bagian dalam event fashion Tea Party in Fashion Wonderland, yang digelar SHE Project Store, di Kaluku Ballroom The Rinra Hotel Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga No 2, Kamis - Sabtu (1-3/8/2019).

DÈS by D&C asal Jakarta ini memboyong 200 pcs koleksi dengan 25 model untuk event fashion kali ini.

Pemilik sekaligus desainer DÈS by D&C Angeline Wong (25) dalam jumpa pers Kamis (1/8) mengatakan 25 model baju dan dress disediakan di boothnya.

“Ada sekitar 25 model kami sediakan. Dari harga terendah ada Puff Sleeve Top Rp 739 ribu hingga Skater Dress Rp 1.559.000,” katanya.

Ia mengaku menargetkan perjualan hingga Rp 50 juta.

Dalam event ini SHE Project menggandeng 11 vendor yakni Natalia Kiantoro, Jasmine Elizabeth, Amelia Jang, Paulina Katarina, Silvana Witono, Leux, Ai’telier, Viccio, Saul, La Bella Bridesmaid, dan juga DÈS by D&C.

Sebelas vendor tersebut berasal dari berbagai kota di Indonesia di antaranya Jakarta, Bali, Surabaya, Semarang dan Makassar.

Event kali ini SHE Project Store didukung Bank Central Asia, The Rinra Hotel Makassar, Mall Phinisi Point, Moka OP dan JS Décor.