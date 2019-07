Ada Diskon Hingga 50 Persen di Hardware MaRI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sejumlah tenant di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, menawarkan diskon sepanjang Juli 2019.

Diskon ini bertujuan menarik perhatian pengunjung MaRI untuk berbelanja, salah satunya tenant khusus fesyen, Hardware.

Pantauan Tribun Timur, Hardware MaRI menawarkan promo diskon hingga 50 persen off on the second item.

Terpajang berbagai deretan pakaian dengan berbagai model dan warna.

Leader Toko, Ratu mengatakan, beragam penawaran menarik dapat menjadi alternatif pengunjung membeli koleksi fersyen dengan harga hemat.

"Pembelanjaan dua lembar pakaian, hanya membayar pakaian dengan harga terendah diantara kedua pakaian tersebut," katanya pada Tribun Timur, Sabtu (27/7/2019).

Lebih lanjut Ratu mengungkapkan, jika biasanya harga tertinggi yang dibayarkan, Hardware justru sebaliknya.

"Kami menawarkan promo up to 50 off on the second item, dengan harga terendah yang dibayarkan," ungkapnya.

Promo tidak termasuk untuk pengeluaran terbaru, atau new arrival dari Hardware.

"Banyak pilihan model pakaian yang tersedia di tenant Hardware MaRI, dengan harga yang bersahabat. Namun kami jamin kualitas pakaian tidak semurah harganya," ujarnya.