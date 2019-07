TRIBUNWIKI: Ini Empat SMK Swasta di Kecamatan Makassar, Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal.



SMKmenyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.



Di SMK terdapat beberapa Program Keahlian.



Ada beberapa SMK Swasta di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, ini data dan lokasinya dilansir Tribun Timur dari referensi.data.kemdikbud.go.id :

1. SMK PENERBANGAN HASANUDDIN MAKASSAR



NPSN : 40312589

Alamat: JL. GOTONG ROYONG NO. 48

Kode Pos: 90232

Desa/Kelurahan : Bara-Baraya Timur

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN): Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SMK

Akreditasi: C

No. SK. Akreditasi: 404/Kep/I06/HK/1998

Tanggal SK. Akreditasi: 11-10-2010



2. SMKS DH PEPABRI MAKASSAR



NPSN : 40311960

Alamat: JL. G. BATU PUTIH NO. 38

Kode Pos : 90142

Desa/Kelurahan: Maricaya Baru

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SMK

Akreditasi: C

Tanggal SK. Akreditasi : 01-01-2015



3. SMKS PUBLIK



NPSN : 40319593

Alamat: JL. MACCINI TENGAH NO. 50-54 MAKASSAR

Kode Pos: 90144

Desa/Kelurahan : Maccini

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan: SMK

Akreditasi : B

Tanggal SK. Akreditasi : 01-01-2015



4. SMKS TUNAS BANGSA



NPSN : 40313329

Alamat : JALAN MONGINSIDI BARU NO. 11

Kode Pos: 90142

Desa/Kelurahan : Maricaya Baru

Kecamatan/Kota (LN): Kec. Makasar

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SMK

Akreditasi: B

Tanggal SK. Akreditasi : 01-01-2014



