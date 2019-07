TRIBUNWIKI: Sudah Nonton Stuber? Ini Trailer dan Sinopsisnya, Ada Iko Uwais Lho!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Film Stuber yang bercerita tentang detektif tayang pada bulan Juli 2019 di bioskop Indonesia.

Film Stuber juga akan dibintangi aktor film ternama dari Indonesia Iko Uwais.

Iko Uwais sendiri akan menjadi salah satu aktor bernama "Teijo" yang merupakan tokoh utama jahat di film tersebut..

Film Stuber juga akan dibintangi oleh banyak aktor besar Hollywood seperti Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Karen Gillan (Guardians of the Galaxy), Kumal Nanjiani (Central Inteligence).

Dalam rilisan IMDb sendiri film Stuber disutradarai oleh Michael Dowse salah satu sutradara ternama Hollywood pada film bertema komedi.

Komedi

Dilansir dari wikipedia, Stuber adalah film komedi aksi Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Michael Dowse dan ditulis oleh Tripper Clancy.

Film ini ditayangkan perdana di South oleh Southwest pada 13 Maret 2019 dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 12 Juli 2019.

Stuber diproduksi oleh 20th Fox, tetapi setelah penggabungan studio dengan Disney, Walt Disney Studios Motion Pictures menangani distribusi, menjadikannya rilis R-rated pertama mereka sejak The Fifth Estate (2013).

Film ini menerima tinjauan beragam dari para kritikus, yang mengkritiknya karena tidak mengambil keuntungan penuh dari potensinya tetapi memuji chemistry Nanjiani dan Bautista.