Ratusan Peserta Ramaikan Science & Edu Fair 2019 di TSM Makassar

Suasana Science & Edu Fair 2019 di Atrium Trans Square, Selasa (23/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Trans Studio Mal (TSM) Makassar menggelar Science & Edu Fair 2019 selama enam hari berturut-turut di Atrium Trans Square, Selasa-Minggu (23-28/7/2019).

Pantauan Tribun Timur, ratusan pelajar Makassar, ibu muda dan milennial Makassar.

Bertajuk "Back to School, Back to Mall" kegiatan ini melibatkan exhibitor dari berbagai brand dan institusi pendidikan terkenal.

Brand antara lain Robotic Education Centre, Apple Tree Preschool, Stella Gracia School, JH Kim Tekwondo.

Turut hadir Arva School, English First, Briton, I can Read, Miliana Course Centre dan lainnya.

TSM Makassar dan para exhibitor tersebut menghadirkan berbagai aktivitas, Robotic Mini Competition terdiri Mosaic Competition,.

Juga Fun With Machine Competition, Mechanic Engineering dan Programming Competition.

Selain itu, beberapa lomba lainnya antara lain ada rangking 1, lomba mewarni, menghias layang-layang, merakit Gundam dan sampoa.

Selama event berlangsung pengunjung dapat belajar dan mencoba 10 alat peraga science.

Menariknya, pengunjung dapat menikmati penampilan Taekwondo live performance by JH Kim, fashion show by TSM Kids Model dan penampilan special Adisa.

