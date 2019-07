Milya Carolina Berbagi Tips Makeup Flawless Look Bersama Ibu Muda dan Milenial di Ritelaku MTC

MUA YOU Milya Carolina menyampaikan tips-tips makeup Flawless di hadapan peserta kelas kecantik bersama Ritelaku, Sabtu (20/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Puluhan peserta mengikuti kelas kecantikan bersama You dan Ritelaku di Ritelaku Space, area MTC Foodcourt, lantai 4, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/7/2019).

Pantauan Tribun Timur, peserta yang hadir terdiri dari ibu muda dan milenial Makassar.

Tema yang diusung ialah Flawless Look ini dipandu langsung Make Up Artist dari YOU, Milya Carolina.

Sebelum praktek, peserta terlebih dulu menyaksikan live demo bersama Milya Carolina.

Pada kesempatan ini Milya mengatakan, Flawless Look cocok dikenakan untuk kegiatan sehari-hari.

"Yah jadi Flawless Look itu, bisa kalian kenakan untuk hari-hari misalnya saat jalan-jalan, kuliah dan sebagainya," katanya.

Milya juga memberikan beberapa tips agar menghasilkan make up flawless.

"Kalau kebanyakan MUA memakai foundation dulu saat setelah membersihkan wajah, kalau aku justru fokus ke alis. Soalnya biar lebih gampang blendnya nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Milya juga menyampaikan untuk membuat alis yang gampang jangan langsung blend keseluruhan warna hitam.

"Jadi kalau ingin bikin alis lebih gampag, mulai dari dalam dulu, lalu blend tengah dengan warna brown setelah itu bagian isi dengan warna soft. Biar hasilnya cantik tetapi tetap natural," ujarnya.

