DP, NA, ASS Hadiri Konferda PDIP, Ini Kata Sekretaris Nasdem Sulsel
Diketahui, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan menggelar Konferda V di Ballroom Sandeq Hotel Grand Claro, Jl AP Pettarani, Makassar.
Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel tak mempersoalkan kehadiran mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) V Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se-Sulawesi Selatan.
"Itu namanya komunikasi politik," kata Sekretaris Nasdem Sulsel, Syahruddin Alrif kepada Tribun, Jumat (19/7/2019) malam.
Diketahui, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan menggelar Konferda V di Ballroom Sandeq Hotel Grand Claro, Jl AP Pettarani, Makassar.
Selain Danny Pomanto, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah (NA)-Andi Sudirmam Sulaiman (ASS) hadir.
Terpisah, Danny Pomanto menyatakan bahwa kehadirannya di Konferda sekaligus Konfercab V PDI Perjuangan se-Sulawesi Selatan atas undangan khusus.
Ia juga menyebut bahwa dirinya selama ini menjalani komunikasi dengan baik semua partai. Termasuk PDIP.
"Komunikasi sangat baik. Diundang khusus," kata Danny Pomanto, Jumat (19/7/2019) malam.
Danny mengakui bahwa belum ada komunikasi terkait momen Pilwali Makassar.
"Kami cuma silaturrahmi," ujar DP, akronim nama Danny Pomanto.