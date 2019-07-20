DP, NA, ASS Hadiri Konferda PDIP, Ini Kata Sekretaris Nasdem Sulsel

Diketahui, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan menggelar Konferda V di Ballroom Sandeq Hotel Grand Claro, Jl AP Pettarani, Makassar.

DP, NA, ASS Hadiri Konferda PDIP, Ini Kata Sekretaris Nasdem Sulsel
abd azis/tribun-timur.com
Mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) V Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se-Sulawesi Selatan. 

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel tak mempersoalkan kehadiran mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) V Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se-Sulawesi Selatan.

"Itu namanya komunikasi politik," kata Sekretaris Nasdem Sulsel, Syahruddin Alrif kepada Tribun, Jumat (19/7/2019) malam.

Diketahui, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan menggelar Konferda V di Ballroom Sandeq Hotel Grand Claro, Jl AP Pettarani, Makassar.

Selain Danny Pomanto, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah (NA)-Andi Sudirmam Sulaiman (ASS) hadir.

Terpisah, Danny Pomanto menyatakan bahwa kehadirannya di Konferda sekaligus Konfercab V PDI Perjuangan se-Sulawesi Selatan atas undangan khusus.

Ia juga menyebut bahwa dirinya selama ini menjalani komunikasi dengan baik semua partai. Termasuk PDIP.

"Komunikasi sangat baik. Diundang khusus," kata Danny Pomanto, Jumat (19/7/2019) malam.

Danny mengakui bahwa belum ada komunikasi terkait momen Pilwali Makassar.

"Kami cuma silaturrahmi," ujar DP, akronim nama Danny Pomanto.

Tags
PDIP Sulsel
Nasdem Sulsel
Danny Pomanto Salam 2 Jari
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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