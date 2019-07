Buah, Minyak Goreng hingga Produk Kecantikan Turun Harga di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Akhir pekan baiknya dimanfaatkan berbelanja ragam kebutuhan.

Promo turun harga bertajuk JSM Alfamidi dapat menjadi salah satu alternatif.

Beberapa produk turun harga, mulai minyak goreng, buah segar, makanan instan kemasan dan lainnya.

Anggur Red Globe Rp 7.290 per 100 gram (g) sisa Rp 6.995 per 100 g. Apel Fuji Pohon Rp 7 ribu per 100 g sisa Rp 6.790 per 100 g.

Lima Periode di DPRD Bone, Ini Wejangan Ambo Dalle ke Caleg Terpilih

168 Mahasiswa STIM LPI Ikuti Pembekalan KKNP

Boikot Huawei oleh Amerika Serikat, Ternyata Xiaomi dan Samsung Raih Untung Besar, Kenapa Bisa?

RRT Apel Fuji dari Harga Rp 5.860 per 100 g sisa Rp 5.590 per 100 g.

Harga spesial sejumlah produk, Bimoli Minyak Goreng 2 Liter (L) Rp 21.900 maksimal empat picis (pcs) per struk.

Alfamidi Minyak Goreng 2 L Rp 21.900.

Makanan instan, Fiesta Chicken Stikie 500 g Rp 43.900. Paroti Sisir Mentega 140 g Rp 14 ribu per dua pcs.

Oreo Sandwich 137 g All Variant Rp 12.900 per dua pcs. Fundoh Chef Creation AM AST Rp 20.800.

Tak hanya berlaku untuk kebutuhan dapur dan cemilan, produk kecantikan dan perawatan tubuh juga dijual dengan harga spesial.