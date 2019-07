TRIBUNWIKI: Rilis Long Flight Hingga Rajai Trending Topic Dunia, Profil Taeyong NCT

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lee Taeyong lebih dikenal Taeyong NCT adalah penyanyi dan Rapper Korea Selatan.

Dilansir dari Kompas.com Taeyong yang merupakan salah satu member NCT, menduduki posisi puncak dalam daftar trending topic dunia, Kamis (18/7/2019).

Taeyong menjadi banyak diperbincangkan setelah ia merilis lagu solonya yang berjudul "Long Flight". Setidaknya ada sekitar 62.100 twit yang menyebutkan nama Taeyong dan judul singelnya.

"I DIDNT KNOW I NEEDED TY SINGING & RAPPING THIS IS SO GOOD #TAEYONG_LongFlight," tulis seorang pengguna Twitter, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

"He’s so freaking talented!!! Words can’t describe how proud I am of you @NCTsmtown_127 #TAEYONG_LongFlight," tulis yang lain.

Selain lagu, Taeyong juga merilis video musik "Long Flight" di kanal YouTube SMTOWN.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Taeyong berpartisipasi dalam menulis lirik untuk "Long Flight" yang berisi pesan menarik yang berbunyi, "Kau tidak akan bosan jika kau pergi dalam penerbangan panjang denganku".

Dalam video musiknya, Taeyong menyanyikan lagu itu di atas pesawat terbang, dengan latar belakang langit malam yang berkilauan, dalam lingkungan botani yang sangat hijau, dan banyak lagi.

Taeyong NCT

Mengutip dari wikipedia.org Lee Taeyong atau lebih dikenal dengan mononim Taeyong adalah penyanyi dan rapper Korea Selatan.