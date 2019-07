Jimny Terbaru Mejeng di GIIAS 2019, Harga Mulai Rp 315,5 Juta

PT SIS

PT Suzuki Indomobil Sales resmi meluncurkan mobil off road legendaris Jimny pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD) , Tangerang. Hadirnya compact SUV legendaris yang mendapat penghargaan Winner of the World Car Awards (2019 World Urban Car) serta Top Three in the World of 2019 World Car Awards (World Car Design of the Year) ini ke Indonesia mendatangkan kebanggaan tersendiri bagi PT SIS .