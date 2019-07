Dukung Program, Pemerintah Electricfication Day di GIIAS 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Toyota Astra Motor mengadakan eksibisi Electricfication Day di Garuda Hall 5, ICE BSD City, Tangerang, Jumat (19/7/2019).

Acara tersebut turut memeriahkan rangkaian dari event Gaikindo Indonesian International Auto Show atau GIIAS yang telah dimulai sejak 18 Juli hingga 28 Juli 2019.

Dengan mengangkat tema How Hybrid Are You?

Hal ini juga sebagai bentuk dukungan Toyota terhadap program pemerintah Indonesia terkait teknologi elektrifikasi untuk perkembangan industri otomotif nasional.

Hadir sebagai pemateri Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

Dalam pemaparannya ia menjelaskan tengan teknologi terbaru dari Toyot yakni elektrifikasi yang dikembangkan dari hybrid.

"Perkembangan kendaraan elektrifikasi sudah diawali sejak tahun 60an," tuturnya kepada awak media yang hadir.

Ia juga menjelaskan berbagai keunggulan yang didapatkan dari penggunaan mobiln hybdrid ini.

"Toyota mempercepat upaya penelitian R&D terhadap kendaraan elektrifikasi," tuturnya.

Percepatan tersebut diantaranya Battery Electric Vehicle (BEV), Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).