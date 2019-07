TRIBUNWIKI: Profil Chef Ternama Gordon Ramsay, Direkomendasikan Main di The Little Mermaid

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana pembuatan film live-action The Little Mermaid telah mendominasi percakapan budaya pop dalam beberapa pekan terakhir setelah Halle Bailey terpilih sebagai pemeran utama, Ariel.

Dilansir dari Kompas.com selain Bailey, beberapa pemain lain telah mulai diumumkan, di antaranya Jacob Tremblay sebagai Flounder, Awkwafina sebagai Scuttle, dan Melissa McCarthy disebut-sebut akan memainkan karakter antagonis Ursula.

Meski begitu, ada beberapa peran yang belum dipastikan pemerannya dan penggemar pun mengeluarkan sejumlah saran yang cukup kreatif.

Salah satunya adalah untuk tokoh Chef Louis, si koki pemarah yang menciptakan penghalang dalam film dengan mencoba memasak Sebastian, seekor kepiting pemeran Ariel.

Jagat maya pun merekomendasikan salah satu tokoh populer yang dianggap paling sempurna dan cocok untuk peran tersebut. Dia adalah koki Gordon Ramsay.

Meskipun Ramsay bukanlah orang Prancis seperti karakter Chef Louis, penggemar berpendapat bahwa ia benar-benar mampu menghidupkan semangat Louis dan membawanya ke layar lebar.

Sampai saat ini sebenarnya sama sekali tidak ada indikasi Chef Louis akan ada dalam film ini, namun itu tidak menghentikan penggemar untuk merekomendasikannya.

"Okay, hear me out, Gordon Ramsay as Prince Eric’s angry French chef, Louis (Oke, dengarkan saya, Gordon Ramsay sebagai koki pemarah Pangeran Eric, Louis)," tulis seorang warganet.

"PLEASE cast @GordonRamsay as the angry Chef Louis in the Little Mermaid @disney (Tolong pilih @GordonRamsay sebagai koki pemarah Louis dalam The Little Mermaid)," tulis yang lainnya.

Gordon Ramsay