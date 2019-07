Foto Prewedding Roger Danuarta dan Cut Meyriska di Depan Mimbar Masjid Curi Perhatian

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska kompak beri sinyal soal pernikahan.

Pantauan Wartakotalive.com mereka mengunggah postingan senada di akun instagram.

Keduanya disebut-sebut akan segera melangsungkan pernikahan.

Lewat akun Instagram @cutratumeyriska dan @rojerojey keduanya kompak memposting hal sama di waktu yang sama.

“A Thousand... Five Hundred... Fifty... One... Amazing days... And still counting!” tulis keduanya sambil mengunggah foto bermesraan pada Kamis (4/7/2019) malam.

Belum diketahui apa yang dimaksud dengan hitungan tersebut, namun warganet beranggapan bahwa 1551 adalah jumlah hari mereka merajut kasih.

Di unggahan instagramnya Roger Danuarta yang jadi mualaf memajang fotonya dan kekasihnya yang tengah berada di dalam sebuah masjid.

Dalam foto tersebut, keduanya tampak bahagia saling bertatapan.

Warganet pun banyak yang memberi selamat dan menanti pernikahan Roger Danuarta dan Cut Meyriska.

sebalgis: Aku gak iri liat pasangan foto mesra dikorea,bali,atau dimanapun. Tapi aku iri liat mereka foto bahagia dalam rumah Allah. MasyaAllah...yg terbaik buat kalian ber2.

vinna1987: Makin terlihat jelas menuju kua...semoga lancar ya sampai hari H.