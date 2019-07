TRIBUNWIKI: Jadi Bintang Gundala, Ini Profil Abimana Aryasatya

TRIBUNWIKI: Sebut Dirinya Sesat Saat Kenakan Kostum Gundala, Siapa Abimana Aryasatya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Abimana Aryasatya mengungkapkan pengalamannya saat mengenakan kostum Gundala.

Seperti diketahui ia menjadi pemeran utama dalam film pahlawan legenda tersebut.

Gundala kali pertama muncul dalam komik Gundala Putra Petir karya Harya Suraminata (Hasmi) yang rilis pada 1969.

Di tengah maraknya komik silat di pasaran kala itu, Hasmi bersama beberapa rekannya malah tampil dengn gaya berbeda, mengadaptasi komik asing, namun diserap dengan kearifan lokal.

Dari sekian banyak komik, Gundala berhasil menjadi sala satu paling menonjol karena kekuatannya dan aksinya yang seru.

Gundala kini diangkat ke layar lebar oleh Bumilangit Studios dan Screenplay Film yang bekerja sama dengan Legacy Pictures.

Film arahan Joko Anwar itu akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 29 Agustus 2019.

Kostum Gundala yang dikenakan dalam film Gundala, muncul di hadapan publik.