TRIBUNWIKI: Ini Profil Scooter Braun, Manajer Justin Beiber, Berseteru dengan Taylor Swift

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Taylor Swift tampil perdana di tengah kisruh dengan Scooter Braun soal aset master rekamannya.

Melansir dari Grid.id dalam salah satu aksinya, Taylor Swift diduga menyindir manajer Justin Bieber itu sebagai pembohong dan penipu kotor.

Tampil di New York, Rabu (10/7/2019), Taylor Swift membawakan beberapa single terbarunya seperti You Need to Calm Down dan Me!.

Kekasih Joe Alwyn ini juga menyanyikan lagu lamanya, Shake It Off.

Saat itulah netizen mendapati sesuatu yang tak biasa.

Penyanyi berusia 29 tahun itu terdengar menekannya pada bagian lirik, 'the liars and the dirty, dirty cheats in the world' (pembohong dan penipu kotor di dunia).

Penggemar pun menyangka Taylor Swift tengah melontarkan umpatan pada Scooter Braun.

"Kamu bisa melihat rasa jijik dan marah ketika dia meneriakkan 'the liars and the dirty, dirty cheats in the world,'" tulis salah satu penggemar di Tumblr yang dikutip dari Eonline, Sabtu (13/7/2019).

"Cukup yakin dia berbicara padamu @scooterbraun," tulis netizen.

"Pembohong dan penipu kotor, kamu tahu siapa itu," posting fans lainnya.