TRIBUNWIKI: Dikabarkan Bubar dan Akan Rilis Nama Panggung Baru, Ini Profil Girlband Hello Venus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hello Venus adalah sebuah grup vokal perempuan asal Korea Selatan.

Dilansir dari Grid.id agensi yang menaungi girlband Hello Venus, Fantagio, membocorkan rencana baru untuk sang aktris

Fantagio merilis foto profil dan nama panggung baru untuk Seoyoung, Yeoreum, Yooyoung, dan Lime pada Jumat (12/7/2019) kemarin.

Seperti diketahui, kontrak Hello Venus dengan Fantagio resmi berakhir pada bulan April lalu.

Dua anggota Hello Venus, Nara dan Alice, memilih untuk meninggalkan agensi.

Setelah kontrak dengan anggota tersisa diperbarui, Fantagio mengumumkan rencana karier dan nama panggung baru untuk keempat member lainnya.

Lime, yang sebelumnya dikenal sebagai rapper Hello Venus, mengubah nama menjadi Chae Joo Hwa.

Untuk rencana karier ke depannya, Chae Joo Hwa sepertinya akan fokus menjadi seorang aktris.

Yooyoung mengubah namanya menjadi Lee Hwa Gyeom.

Sama seperti Chae Joo Hwa, ia memilih meneruskan fokusnya menjadi seorang aktris setelah penampilannya di drama Who Are You: School 2015 dan Circle.