VIDEO: Intip Ramainya Warung Bakso Baper Ratulangi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Begini suasana salah satu warung bakso goreng yang cukup terkenal di Kota Makassar, bakso baper.

Kuliner bakso, seakan tidak ada habisnya untuk dibicarakan.

Memang makanan yang satu ini menjadi salah satu kuliner paling terkenal dan digemari.

Mulai varian bakso kuah, goreng, bakar bahkan tumispun sangat menggugah selera.

Beberapa warung hingga kafe menjadikan bakso sebagai menu andalahnnya seperti bakso goreng baper yang satu ini.

Warung Bakso Goreng Baper memiliki tiga cabang yang terletak di Jl Andi Mallombassang no 31A Kabupaten Gowa, Jl Dr Ratulangi Makassar no 204, Kota Makassar dan Jl Pandu Raya no 50, Bogor, Jawa Barat.

Warung yang buka mulai pukul 12.00 - 22.00 Wita ini sudah cukup dikenal dikalangan milenial Makassar.

Pemiliknya Muhammad Setiawan Islam (25) telah membuka usaha sejak 2015.

Ia mengaku mulai terinspirasi berjualan karena mengalami patah hati. Hingga menggunakan nama Bawa Perasaan (Baper) sebagai maskot jualannya.

