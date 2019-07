TRIBUNWIKI: Ini Profil Owner Bakso Goreng Baper Wawan Alyamany, Cita-cita Jadi Polisi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muhammad Setiawan Islam (25) atau yang kerap disapa Wawan Alyamany merupakan owner Bakso Goreng Baper.

Bakso Goreng Baper merupakan salah satu warung yang cukup populer di Kota Makassar.

Memiliki tiga cabang yang terletak di Jl Andi Mallombassang no 31A Kabupaten Gowa, Jl Dr Ratulangi Makassar no 204, Kota Makassar dan Jl Pandu Raya no 50, Bogor, Jawa Barat.

Wawan mulai membuka usaha ini sejak 2015.

Kala itu, ia mulai berjualan dengan sebuah gerobak dorong.

“Pertama jualan itu menggunakan gerobak di depan SMA Negeri 1 Kabupaten Gowa selama dua tahun,” katanya saat di temui Tribun Timur di warungnya Jl Dr Ratulangi Makassar, Jumat (5/7/2019).

Ia mengaku mulai terinspirasi berjualan karena mengalami patah hati. Hingga menggunakan nama Bawa Perasaan (Baper) sebagai maskot jualannya.

“Waktu itu saya sedang putus dengan pacar, saya berfikir kegiatan apa yang bisa bermanfaat supaya tidak memikirkannya. Akhirnya saya terinspirasi jualan bakso,” tambahnya.

Ia meminta bantuan kepada sang Ibu Fitriah Munir Alyamany untuk mengajarkannya cara membuat bakso, dan sambal tumis yang jadi favorit pengunjung sampai saat ini.