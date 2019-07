FOTO: Makan Malam Delegasi Uni Eropa di Makassar

The European Union (Uni Eropa) menggelar acara makan malam bersama delegasi Uni Eropa dan kedutaan besar negara-negara anggota Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, di Maccora Ballroom, The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2019) malam. Acara makan malam ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin. Makan malam ini bagian dari acara roadshow Uni Eropa di Makassar, 4-5 Juli 2019.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - The European Union (Uni Eropa) menggelar acara makan malam bersama delegasi Uni Eropa dan kedutaan besar negara-negara anggota Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, di Maccora Ballroom, The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2019) malam.

Acara makan malam ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin.

Makan malam ini bagian dari acara roadshow Uni Eropa di Makassar, 4-5 Juli 2019. (tribun-timur.com)

