Diduga Gunakan Narkoba, Lima Wanita di THM Diciduk Polrestabes Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lima wanita dibekuk anggota Polrestabes Makassar, di Tempat Hiburan Malam (THM), Kamis (4/7/2019) dinihari.

Mereka yang diamankan dalam operasi pencegahan penyalahgunaan, peredaran dan pemberantasan narkoba oleh personel gabungan Polrestabes didua lokasi THM.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika menyebutkan, lima wanita yang diamankan tersebut karena terindikasi memakai zat mirip narkotika.

"Mereka yang kita amankan ini terindikasi memakai narkoba dan mereka juga positif. sementara ini lima orang, karena ada juga enam orang anak-anak," kata Kompol Diari.

Lanjut Diari, lima wanita yang diamankan tersebut masih dimintai keterangan oleh tim penyidik. Sementara enam orang anak dibawah umur tersebut telah dipulangkan.

"Yang positif menggunakan narkotika itu tentu akan kami dalami, sedangkan anak dibawah umur kita hubungi orangruanya untuk jemput mereka ini," ungkap Diari.

Selama dilakukan razia di tiga THM seperti Istana Karaoke, The One dan One Up. Tim mengamankan lima perempuan terindikasi narkoba dan enam anak dibawah umur.

Saat dilakukan razia selama dua jam sejak 00.10 sampai pukul 02.30 Wita kericuhan sempat terjadi, antara anggota Polwan dan pengunjung wanita di THM Jl Patimura.

Kericuhan itu terjadi, karena pengunjung perempuan yang diduga telah menengguk minuman keras menolak saat beberapa anggota Polwan meminta untuk tes urin.

"Ada memang pengunjung terpengaruh alkohol berlebihan hingga saat melakukan tes urine yang bersangkutan resistensi dan mendorong anggota kami," tambah Diari.