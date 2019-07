TRIBUNWIKI: Punya Cara Khusus Menjaga Tubuhnya, Siapa Kourtney Kardashian?

Ia memilih menjalankan diet keto demi menurunkan berat badan.



Seperti diketahui diet tersebut begitu tren di kalangan selebriti.



Wanita yang memiliki hubungan erat dengan keluarga konglomerat Kardashian ini, telah berkomitmen untuk mejalankan diet keto.



“Kami menunggu sepanjang tahun untuk musim panas, dan ketika akhirnya bergulir, saya ingin melihat dan merasakan yang terbaik,” tulis Kardashian dalam situs gaya hidup pribadinya dikutip dari Kompas.com.

Ia juga menghindari konsumsi buah-buahan, kecuali porsi kecil buah beri, dan umbi-umbian seperti ubi dan wortel.Siapa Kourtney Kadarshian?Dilansir wikipedia, Kourtney Mary Kardashian adalah kepribadian media Amerika, sosialita, pengusaha wanita, model, dan penulis.Pada 2007, ia dan keluarganya mulai membintangi serial televisi reality Keeping Up the the Kardashians.Keberhasilannya menyebabkan terciptanya spin-off termasuk Kourtney dan Khloé Take Miami dan Kourtney dan Kim Take New York.Bersama saudara perempuan Kim dan Khloé, Kourtney terlibat dalam industri ritel.Mereka telah meluncurkan beberapa koleksi pakaian dan wewangian, dan juga merilis buku Kardashian Konfidential pada tahun 2010.Kourtney meluncurkan situs web sendiri bernama 'Poosh' pada awal 2019.Kourtney dan saudara-saudaranya populer di media sosial dan mendukung produk-produk seperti celana pelangsing pinggang, produk kecantikan, Coca-Cola dan obat-obatan resep, di mana mereka dibayar (per 2016) antara $ 75.000 dan $ 300.000 per posting di Instagram, Facebook dan Twitter , sesuai CBC Marketplace.Masa mudaKourtney Mary Kardashian lahir di Los Angeles, California pada 18 April 1979 dari Robert dan Kris.Dia memiliki dua adik perempuan, Kim dan Khloé, dan seorang adik lelaki, Robert (Rob).Pada tahun 1991, orang tuanya bercerai dan ibunya menikahi Bruce Jenner, seorang pemenang dasawarsa Olimpiade Musim Panas 1976 (Jenner kemudian mengubah namanya menjadi Caitlyn) pada tahun 1991.Melalui pernikahan mereka, Kardashian mendapatkan saudara tiri Burton "Burt", Brandon, dan Brody; saudara tiri Casey; dan saudara tiri Kendall dan Kylie.Dia bersekolah di Marymount High School, sekolah khusus putri Katolik Roma di Los Angeles.Setelah lulus, ia pindah ke Dallas, Texas, untuk kuliah di Southern Methodist University selama dua tahun.Kourtney kemudian tinggal di Tucson, Arizona, di mana ia lulus dari University of Arizona dengan gelar sarjana di bidang Seni Teater dan di bawah umur dalam bahasa Spanyol.Teman-teman sekelasnya termasuk Nicole Richie dan Luke Walton.Pada 1994, ayahnya mendapat perhatian publik sebagai pengacara tambahan untuk pemain sepakbola O.J. Simpson selama persidangan pembunuhannya.KarierKourtney pertama kali dikenal oleh penonton reality-televisi pada seri 2005, Filthy Rich: Cattle Drive, di mana ia mendapatkan uang untuk amal.Pada bulan Februari 2007, sebuah rekaman seks yang dibuat oleh saudara perempuannya Kim dan mantan pacar Ray J pada tahun 2003, Kim Kardashian, Superstar, bocor, yang sebagian besar berkontribusi pada kenaikannya menjadi terkenal.Belakangan tahun itu, Kourtney, di samping ibunya, Kris; ayah tirinya Bruce (sekarang dikenal sebagai Caitlyn); saudara kandungnya Kim, Khloé, dan Rob; dan saudara tiri Kendall dan Kylie ditugaskan untuk membintangi serial televisi reality Keeping Up the Kardashians.Serial ini terbukti berhasil untuk E !, jaringan di mana ia disiarkan, dan mengarah ke beberapa spin-off, termasuk Kourtney dan Khloé Take Miami, Khloé & Lamar, dan Kourtney dan Kim Take New York.Kourtney dan ibunya membuka butik pakaian anak-anak bernama Smooch di daerah Los Angeles dan New York City; butik membawa merek Crib Rock Couture.Bersama saudara perempuan Kim dan Khloe, Kardashian ikut memiliki dan mengoperasikan D-A-S-H, sebuah butik pakaian di Los Angeles, Miami, New York City, dan sebuah toko pop-up di Hamptons.Pada musim semi 2010, Kourtney dan saudara-saudaranya merilis garis pakaian untuk Bebe.Pada Agustus 2010, Kourtney mengumumkan bahwa dia dan saudara-saudaranya sedang mengerjakan lini pakaian lain bernama K-Dash, dijual di QVC.Kardashian dan saudara-saudaranya menciptakan penyamak tanpa matahari yang disebut Kardashian Glamour Tan pada 2010.Kardashian menulis buku Kardashian Konfidential dengan saudara perempuannya Khloe dan Kim; dirilis pada November 2010.Kourtney melakukan debut aktingnya dengan penampilan tamu di sabun ABC One Life to Live pada 28 Maret 2011, muncul sebagai pengacara Kassandra Kavanaugh.Kehidupan pribadiKardashian berkencan dengan Scott Disick dari 2006 hingga 2015.Keduanya bertemu di pesta rumah teman Joe Francis di Meksiko.Kardashian memiliki tiga anak dengan Disick: putra Mason (lahir Desember 2009), putri Penelope (lahir Juli 2012), dan putra Pemerintahan (lahir Desember 2014).Hubungan Kardashian dan Disick yang on-again, off-again telah ditunjukkan pada Keeping Up With the Kardashians dan banyak spin-offnya.Kehamilan Kardashian dan kelahiran ketiga anaknya juga ditampilkan di acara itu.Pada awal 2010, pasangan itu sementara waktu pindah ke Miami bersama putra mereka dan saudara perempuan Kourtney, Kim.Selama waktu ini, Kourtney percaya Disick memiliki masalah alkohol.Setelah secara teratur menghadiri terapi dan untuk sementara berhenti minum alkohol, Disick dan Kourtney berdamai dan mereka melanjutkan hubungan mereka pada pertengahan 2010.Pada 2011, selama episode terakhir di musim pertama Kourtney dan Kim Take New York, Disick membeli cincin pertunangan dan berencana melamar Kourtney saat makan malam di New York City.Namun hal tersebut tidak terjadi, karena Kourtney lebih menginginkan kehidupan tanpa menikah. Ia menganggap hal tersebut lebih baik.Data diri:Nama: Kourtney KardashianTerlahir sebagai Kourtney Mary KardashianInstagram: @kourtneykardashLahir: Los Angeles, California, A.S., 18 April 1979Pendidikan: Marymount High SchoolAlma mater University of ArizonaPekerjaan: Selebgram, Pengusaha, Aktris, ModelTahun aktif: 2005 - sekarangTinggi: 5 kaki 1 inci (1,55 m)Mitra: Scott Disick (2006–2015)Anak-anak:Orangtua: Robert Kardashian (ayah)Kris Jenner (ibu)Keluarga:Kim Kardashian (saudara perempuan)Khloé Kardashian (saudara perempuan)Rob Kardashian (saudara laki-laki)Kendall Jenner (saudara tiri perempuan)Kylie Jenner (saudara tiri perempuan)Filmography2011 One Life to Live2011 As herself on reality TV2005 Filthy Rich: Cattle Drive2007–present Keeping Up with the Kardashians2009–2010 Kourtney and Khloe Take Miami2011–2012 Kourtney and Kim Take New York2011–2012 Khloé & Lamar2013 Kourtney and Kim Take Miami2014–2015 Kourtney and Khloé Take The Hamptons2015 I Am Cait2015 Dash DollsSumber beriata:Sumber foto: Instagram