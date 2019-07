Bimbel Amsterdam Institute Hadir di Karebosi Condotel, Ada Potongan 50 Persen

Peserta bimbel mengikuti try out di Amsterdam Institute Karebosi beberapa waktu lalu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Lembaga Bimbingan Belajar Amsterdam Institute membuka cabangnya di Karebosi Junction, lantai 5 Karebosi Condotel, Jl Jenderal M Jusuf No 1 Makassar.



Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Edukasi Nusantara Mandiri, Binsar J Samosir kepada Tribun Timur, Selasa (2/7/2019).



Ia menyampaikan, Amsterdam Institute Karebosi saat ini telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru.



Peserta didik ini akan dibimbing terkait trik serta tips mengerjakan soal-soal Ujian Sekolah (US), Ujian Nasional (UN) baik tingkat SD, SMP dan SMA.

Termasuk persiapan untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan tes CPNS.



"Bagi calon peserta yang mendaftar dari sekarang hingga akhir Juli 2019, akan mendapat Diskon 50 persen untuk biaya bimbelnya. Jadi tunggu apalagi, ayo gabung bersama kami dan gapai cita-citamu masuk perguruan tinggi favoritmu," kata Binsar, Selasa (2/7/2019).



Binsar mengungkapkan, Amsterdam Institute Karebosi terdiri atas tiga jenis kursus, yakni Elegant Class, Luxury Class dan Prestige Class.



"Ruang kelasnya didesain ekslusif berstandar internasional dan dilengkapi dengan projector dan papan tulis kaca," ungkapnya.



Amsterdam Institute juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa Musalah, kafe serta wifi.



"Semuanya ini kami hadirkan untuk para peserta bimbel agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan nyaman," ujarnya.



Biaya bimbingan belajar di Amsterdam Institute Karebosi disesuaikan dengan jenis kursus yang dipilih.



Untuk Elegant Class dengan jumlah peserta maksimal 18 orang per kelas dan waktu belajar tiga kali seminggu.



Kelas Elegant Class ini, peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp 200 ribu dan biaya bimbel sebesar Rp 7 juta pertahun.

Luxury Class dengan jumlah peserta maksimal 12 orang per kelas dan waktu belajar sebanyak 6 kali seminggu, dikenakan biaya pendaftaran Rp 250 ribu dan biaya bimbel Rp 14 juta per tahun.



Prestige Class pesertanya dibatasi hanya 6 orang per kelas dengan waktu belajar 6 kali seminggu. Biaya pendaftaran Rp 500 ribu dan biaya bimbel Rp 30 juta per tahun.



Masa belajar selama satu tahun, para siswa akan dibimbing dan diajarkan langsung oleh tenaga-tenaga pengajar yang handal.



Diketahui, kantor pusat Lembaga Bimbingan Belajar Amsterdam Institute beralamat di Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit